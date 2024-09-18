الرياضة نائب أمير جازان يتسلم شعلة دورة الألعاب السعودية 2024

الرياض – هاني البشر

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز نائب أمير منطقة جازان، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، بمدينة الملك فيصل الرياضية، في إطار جولتها الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني. وأكّد سموّه أن دورة الألعاب السعودية هي أحد أكبر المكاسب في إطار الحراك الرياضي والاجتماعي والاقتصادي التنموي الذي تعيشه المملكة، وهي ثمرة للدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة – أيدها الله – لترسيخ مكانة المملكة وتعزيز ريادة قطاعها الرياضي، مشدداً على الدور البارز للألعاب السعودية في إلهام الرياضيين السعوديين وتعزيز انتمائهم، والارتقاء بطموحاتهم، لنشهد ميلاد المزيد من الأبطال الذين تفخر بهم المملكة، متمنياً التوفيق لجميع المشاركين في منافسات هذا العام. وتسلّم سموّه الشعلة من لاعب ألعاب القوى محمد آدم، حامل ذهبية البطولة العربية في سوريا وفضية البطولة الآسيوية في بانكوك، وفضية دورة الألعاب العربية في بيروت، وفضية البطولة العربية في الطائف، كما تأهل لبطولة العالم مرتين على التوالي. وتناوب على حمل الشعلة في مدينة الملك فيصل الرياضية رها المحرق، صاحبة الميدالية الذهبية في كرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب السعودية 2022، وفضية كرة الطائرة الشاطئية في دورة الألعاب السعودية 2023، وأول امرأة سعودية تتسلق قمة إيفرست والقمم السبع. وبدأت جولة الشعلة في منطقة جازان بزيارة وادي لجب في أجواء احتفالية، حيث حملت الشعلة الربّاعة نجود خرمي، الحاصلة على الميدالية البرونزية في دورة الألعاب العربية بالجزائر. كما تناوبت على حمل الشعلة الملاكمة أثير عبد العزيز، الحاصلة على الميدالية الذهبية في بطولة المملكة المفتوحة 2022-2023، والميدالية الذهبية في بطولة المنطقة الوسطى في الملاكمة 2023، والميدالية الذهبية في بطولة الكويت للملاكمة 2022، والميدالية الذهبية في بطولة المملكة للوشو كونغ فو 2023، وفضية بطولة المملكة للجوجيتسو 2021، وفضية بطولة الرياض المفتوحة للمواي تاي 2022، وميدالية برونزية في دورة الألعاب العالمية القتالية واي كرو مواي تاي 2023، وميدالية برونزية في بطولة العالم واي كرو مواي تاي 2024. عقب ذلك، توجهت الشعلة إلى المركز الحضاري، حيث حمل الشعلة موسى شاجري، لاعب كرة السلة لذوي الإعاقة وأفضل لاعب واعد في بطولة المملكة لكرة السلة للكراسي، ليسلم بدوره الشعلة إلى المؤثر الاجتماعي يحيى أبو طالب.