الرياضة

جدة يقفز لوصافة يلو .. والنجمة يخطف نقاط الصفا.. والجندل يحقق فوزه الأول

صحيفة البلادaccess_time15 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      18 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

حائل- خالد الحامد
قفز فريق جدة للمركز الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ، بفارق الأهداف عن المتصدر نيوم، بفوزه بصعوبة 2-1 على مضيفه الباطن، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.

منح عمار النجار التقدم لفريق جدة في الدقيقة 63 وأدرك الباطن التعادل في الدقيقة 78 عن طريق حسن القيد. وأضاف عمار النجار هدف الفوز لفريق جدة قبل النهاية بخمس دقائق. بهذه النتيجة رفع جدة رصيده إلى 10 نقاط ، بينما بقي الباطن على رصيده 4 بالمركز 12.

في المباراة الثانية، حقق النجمة فوزا على الصفا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد التعليم بعنيزة. سجل هدف النجمة الوحيد عن طريق فيصل المطيري. بهذه النتيجة أصبح رصيد النجمة 6 بالمركز السابع ، وتوقف الصفا على 3 نقاط بالمركز 15.

وفي المدينة المنورة ،حقق الجندل انتصاره الأول بعد ثلاث تعثرات بعد فوزه على مضيفه أحد بهدف وحيد.
بهذه الفوز، أصبح رصيد الجندل 3 نقاط متقدما للمركز 16 ، وبقي أحد على نقاطه الأربع بالمركز 11.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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