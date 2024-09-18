جدة يقفز لوصافة يلو .. والنجمة يخطف نقاط الصفا.. والجندل يحقق فوزه الأول

حائل- خالد الحامد
قفز فريق جدة للمركز الثاني في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى ، بفارق الأهداف عن المتصدر نيوم، بفوزه بصعوبة 2-1 على مضيفه الباطن، ضمن الجولة الرابعة من المسابقة.
منح عمار النجار التقدم لفريق جدة في الدقيقة 63 وأدرك الباطن التعادل في الدقيقة 78 عن طريق حسن القيد. وأضاف عمار النجار هدف الفوز لفريق جدة قبل النهاية بخمس دقائق. بهذه النتيجة رفع جدة رصيده إلى 10 نقاط ، بينما بقي الباطن على رصيده 4 بالمركز 12.
في المباراة الثانية، حقق النجمة فوزا على الصفا بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاد التعليم بعنيزة. سجل هدف النجمة الوحيد عن طريق فيصل المطيري. بهذه النتيجة أصبح رصيد النجمة 6 بالمركز السابع ، وتوقف الصفا على 3 نقاط بالمركز 15.
وفي المدينة المنورة ،حقق الجندل انتصاره الأول بعد ثلاث تعثرات بعد فوزه على مضيفه أحد بهدف وحيد.
بهذه الفوز، أصبح رصيد الجندل 3 نقاط متقدما للمركز 16 ، وبقي أحد على نقاطه الأربع بالمركز 11.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯#نحلم_ونحقق 🇸🇦#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/UgnVRM0kT8
— دوري يلو (@FDL_KSA) September 18, 2024