ارتفاع حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ المملكة بنسبة 14,6% لعام 2023″

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم نتائج نشرة إحصاءات النقل البحري في المملكة لعام 2023م،

ووفقاً لنتائج النشرة فقد ارتفعت حركة الحاويات الصادرة والواردة لموانئ المملكة بنسبة 14,6 %مقارنةً بعام 2022م، كما بلغ إجمالي حركة الحاويات الصادرة والواردة في الموانئ السعودية أكثر من 5 مليون حاوية قياسية، فيما بلغت حركة الحاويات الواردة 3.4 ملايين حاوية قياسية ، في حين بلغت حركة الحاويات الصادرة 2.2 مليون حاوية قياسية.

وأظهرت نتائج النشرة ارتفاعًا في حركة السفن لموانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 33.8% مقارنةً بعام 2022م حيث بلغ إجمالي حركة السفن في الموانئ السعودية 19,082 سفينة ، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع أعلى الموانئ في حركة السفن حيث بلغت 6,538 سفينة، يليه ميناء جدة الإسلامي والذي بلغت حركة السفن فيه 4,411 سفينة، ثم ميناء الملك عبد العزيز في الدمام حيث بلغت حركة السفن فيه 2,516 سفينة.

وأوضحت نتائج النشرة ارتفاع عدد الركاب في موانئ المملكة لعام 2023م بنسبة 11.5% مقارنة بعام 2022م حيث بلغ مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين أكثر من مليون راكب، وكان ميناء جازان الأعلى من حيث مجموع عدد الركاب القادمين والمغادرين فقد بلغ عددهم 484,598 راكبًا.

وأفادت أن كمية الشحن الصادرة من الموانئ بلغت 203.5 ملايين طن لعام 2023م، كما بلغت كمية الشحن الواردة الى الموانئ 105.1 ملايين طن، وكان ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع الأعلى من حيث الصادرات التي بلغت 89.8 مليون طن بينما كان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث الواردات التي بلغت 38.9 مليون طن ، في حين بلغت كمية البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة 334 مليون طن لعام 2023، حيث كانت كمية البضائع المفرغة 121.3 مليون طن والبضائع المحملة 213 مليون طن ، وكان ميناء جدة الإسلامي الأعلى من حيث البضائع المفرغة بكمية بلغت 38.9 مليون طن، فيما كان ميناء الملك فهد الصناعي فيينبع الأعلى من حيث البضائع المحملة بكمية بلغت 89.8 مليون طن.

وبينت أن عدد الرافعات في موانئ المملكة لعام 2023 بلغ 989 رافعة، حيث بلغ عدد الرافعات التي قدرتها (10 أطنان أو اقل) 463 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها (أكبر من 10 أطنان وحتى 20 طنًا) 95 رافعة، والتي قدرتها (أكبر من 20 طنًاوحتى 40 طنًا) 357 رافعة، وعدد الرافعات التي قدرتها (أكبر من 40 طنًا) 74 رافعة.

يُذكر أن نشرة إحصاءات النقل البحري هي نشرة سنوية ، توفر قاعدة عريضة من الإحصاءات التي تُعدُّ أساسًا موثوقًا يُستخدم لإجراء الدراسات والبحوث في مجال النقل البحري، والتعرف على حركة الركاب القادمين والمغادرين عبر الموانئ السعودية، ومعرفة حجم البضائع التي تم تفريغها وتحميلها في موانئ المملكة، وحركة السفن عبر هذه الموانئ.