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قائد القوات المشتركة يزور الجرحى والمصابين من عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل

صحيفة البلادaccess_time14 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      17 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

قام معالي قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد حمد السلمان اليوم بزيارة للجرحى والمصابين من منسوبي القوات المشتركة الذين تعرضوا للإصابة في عمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل، بمدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية.

واطمأن قائد القوات المشتركة على صحة المصابين، سائلاً الله أن يمن عليهم بالصحة والعافية والشفاء العاجل.

وقال الفريق الركن السلمان : “أنتم أبطال الوطن وما تعرضتم له دفاعًا عن دينكم ثم ملككم ووطنكم وسم شرف نغبطكم عليه”.

ونقل معاليه للمصابين تحيات وتقدير القيادة – حفظها الله ـ وتمنياتها لهم بالشفاء العاجل، وأن يمن عليهم بالصحة والعافية.

وأعرب المصابون من جانبهم عن شكرهم على الزيارة والاطمئنان على صحتهم، مؤكدين أنهم على أتم الاستعداد للرجوع إلى ميدان العز والشرف بعد إكمال العلاج للتصدي للعدو والقيام بدورهم المناط بهم لحفظ الأمن في الوطن الغالي على الجميع، عادين إصاباتهم وسام شرفٍ يعتزون به.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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