الرياضة “رياض سنترال” و “ومربا العز” و “لله دره” أبطالًا لسباقات نادي الخيل في الطائف

الطائف- محمد الجليحي نظّم نادي سباقات الخيل في عطلة نهاية الأسبوع أسبوعه السباقي الحادي عشر، الذي أقيم على أرضية ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في محافظة الطائف وشهد إقامة عدة سباقات متنوعة الدرجات لمختلف الفئات والأعمار . وتميزت سباقات هذا الأسبوع بإقامة ثلاثة كؤوس كأس الطائف للسرعة وكأس نادي سباقات الخيل للسرعة وكأس تحدي نادي سباقات الخيل

وكانت تفاصيلها كالتالي: في كأس الطائف للسرعة لأمهار السنتين على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 400 ألف ريال، واستطاع المهر رياض سنترال تحقيق المركز الأول للمالك عبدالله سعد عبدالله التويجري وبتدريبات ممدوح العلي وبقيادة الخيال اليكسس مورينو وعن كأس نادي سباقات الخيل للسرعة المخصص لأعمار الثلاث سنوات للإنتاج المحلي على مسافة 1200 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال،

حققت المركز الأول الفرس مربا العز لأبناء حسن عيسى محمد الشاعر البوعينين وبتدريبات عبدالرحمن الشافي وبقيادة الخيال عبدالله الصاعدي أما في كأس تحدي نادي سباقات الخيل للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال استطاع البطل لله دره الظفر بهذا الكأس بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز وبتدريبات احمد محمود وبقيادة الخيال كاميليو اوسبينا وتجدر الإشارة إلى أن ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف سيشهد الأسبوع المقبل إقامة كبرى كؤوسه الموسمية التي يترقبها الجميع سواء من ملاك الخيل او محبي السباقات، وتتمثل هذه الكؤوس في كأس اليوم الوطني الرابع والتسعين وكؤوس الملك فيصل والأمير عبدالله الفيصل وأربعة أخرى تحمل اسم الطائف، تتنوع فيها الفئات والاعمار بمختلف الدرجات.

كما سيتاح للجمهور الحضور عبر الحجز من موقع ويبوك للتذاكر ليومي الجمعة والسبت المقبلين.