بمشاركة 215 لاعبًا.. اختتام بطولة الرياض 2024 لكرة المناورة

البلاد- الرياض توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة المناورة، عبدالعزيز الهزاني الفائزين في بطولة الرياض 2024 والتي أقيمت منافساتها على مستوى 3 فئات “رجال وسيدات وتحت 16 عامًا”، بمشاركة 25 فريقًا و215 لاعبًا ولاعبة.