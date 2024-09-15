بمشاركة 215 لاعبًا.. اختتام بطولة الرياض 2024 لكرة المناورة

توج المدير التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة المناورة، عبدالعزيز الهزاني الفائزين في بطولة الرياض 2024 والتي أقيمت منافساتها على مستوى 3 فئات “رجال وسيدات وتحت 16 عامًا”، بمشاركة 25 فريقًا و215 لاعبًا ولاعبة.
وبلغ إجمالي جوائز البطولة 45 ألف ريال، بحيث حصل الفريق صاحب المركز الأول في كل فئة على 7 آلاف ريال، بينما حصد صاحب المركز الثاني 5 آلاف ريال، فيما حصل أصحاب المركز الثالث على 3 آلاف ريال لكل منهم.
في منافسات الرجال، توج فريق “ساموراي” بالميدالية الذهبية، بينما حصد الميدالية الفضية فريق “دارك”، فيما حقق فريق “شباب كلوب” الميدالية البرونزية.
وتوج فريق “دوجرز” بالميدالية الذهبية في منافسات السيدات، فيما حصد فريق “فليم” الميدالية الفضية، بينما حصد فريق “ريجنغ فاير” الميدالية البرونزية.
وفي فئة الـ16 عامًا، حقق فريق “ساموراي” المركز الأول والميدالية الذهبية، فيما حقق فريق “إنسومنيا” الميدالية الفضية، وحصد فريق “رامس” الميدالية البرونزية.
من جانبه هنأ المدير التنفيذي للاتحاد السعودي عبدالعزيز الهزاني الفرق المتوجة متمنيًا التوفيق لباقي الفرق التي شاركت في البطولة والتي جاءت مشاركاتها لتعكس الانتشار الكبير للعبة في العديد من مناطق المملكة، وهو ما يعد بمثابة حصاد لجهود الاتحاد خلال الفترة الماضية من أجل التعريف باللعبة وتوسيع قاعدة شعبيتها والمشاركة في أنشطتها بالمملكة.
يذكر أن الاتحاد السعودي لكرة المناورة يستعد لإقامة بطولتين أخرتين خلال الشهر الجاري “سبتمبر 2024″، حيث سيقيم بطولة في جدة يوم 19 سبتمبر، فيما ستحتضن الدمام بطولة أخرى يوم 26 من الشهر ذاته.
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