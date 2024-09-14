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الرائد يدك شباك الفيحاء بخماسية
الرياضة

الرائد يدك شباك الفيحاء بخماسية

صحيفة البلادaccess_time11 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      14 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

تغلب فريق الرائد على نظيره الفيحاء بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.

لعب الفيحاء منقوصًا منذ الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه كريس سمولينع بالبطاقة الحمراء.

سجل خماسية الرائد كل من” سمولينغ “بالخطأ في مرماه” ومحمد فوزير وكريم البركاوي “هدفين” وصالح العمري، في الدقائق 6 و 17 و 45 و 60 و 66.

الفوز رفع رصيد الرائد للنقطة الرابعة محتلاً المركز السابع، وأبقى الفيحاء متذيلاً لجدول ترتيب روشن بلا رصيد.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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