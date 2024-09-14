الرائد يدك شباك الفيحاء بخماسية

البلاد- جدة
تغلب فريق الرائد على نظيره الفيحاء بخمسة أهداف نظيفة، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.
لعب الفيحاء منقوصًا منذ الدقيقة 55 من عمر المباراة بعد طرد لاعبه كريس سمولينع بالبطاقة الحمراء.
سجل خماسية الرائد كل من” سمولينغ “بالخطأ في مرماه” ومحمد فوزير وكريم البركاوي “هدفين” وصالح العمري، في الدقائق 6 و 17 و 45 و 60 و 66.
الفوز رفع رصيد الرائد للنقطة الرابعة محتلاً المركز السابع، وأبقى الفيحاء متذيلاً لجدول ترتيب روشن بلا رصيد.
الرائد يسجل النتيجة الأكبر هذا الموسم ( 5-0 ) ✅
📺 شاهد أهداف المباراة ⤵️#دوري_روشن_السعودي
#الفيحاء_الرائد | #SSC pic.twitter.com/BgOFKVgiQS
— SSC (@ssc_sports) September 14, 2024