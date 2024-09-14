الرياضة مؤتمر صحفي لمشروع توثيق البطولات السعودية في الرياض

توثيق بطولات المناطق وتأكيدها بالتصويت الرياض – محمد الجليحي

تعتزم لجنة مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اقامة مؤتمر صحفي مساء غد الأحد لإيضاح آخر ما توصلت اليه اللجنة من توثيق للبطولات السعودية بجميع فئاتها المختلفة. وافادت مصادر” البلاد” أن اللجنة وثقت جميع البطولات منذ نشأة ولعب كرة القدم حتى عهد الملك خالد- رحمه الله.

وسبق للجنة أن ناقشت آلية العمل، وكان عليها بعض الملاحظات من بعض الأعضاء، خاصة التحديثات الأخيرة، وتم التصويت على الخطوات التي اتُّخذت في هذا الشأن، أما المعايير الخاصة فسيتم التصويت عليها في الاجتماع المقبل. ويتكون فريق عمل مشروع توثيق البطولات السعودية من 11 عضوًا، مع ممثلي الأندية وأعضاء من الاتحاد الدولي لكرة القدم وخبراء في مجال التوثيق. جدير بالذكر أن مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية، الذي أعلنه اتحاد القدم في شهر يناير 2023 يأتي انطلاقًا من أهمية توثيق تاريخ اللعبة في البلاد حتى يكون مرجعًا لكافة الرياضيين.