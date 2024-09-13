شعلة دورة الألعاب السعودية 2024 تصل نيوم

وصلت مسيرة شعلة النسخة الثالثة لدورة الألعاب السعودية 2024 إلى نيوم، وذلك في إطار الجولة الترويجية لأكبر حدث رياضي وطني في المملكة، الذي تستضيف العاصمة الرياض منافساته خلال الفترة من 3 أكتوبر حتى 17 أكتوبر المقبل.
ووسط حفاوة كبيرة وأجواء احتفالية طافت مسيرة الشعلة أرجاء صحراء “بجدة” الزاخرة بمواقعها الأثرية، وتسلم ريان فايز نائب الرئيس التنفيذي لنيوم، شعلة الدورة من سلمان الفرج، لاعب المنتخب السعودي والهلال سابقاً، ونادي نيوم حالياً، الذي حقق مع نادي الهلال بطولة الدوري السعودي 8 مرات، وكأس خادم الحرمين الشريفين 5 مرات، وكأس السوبر السعودي 3 مرات، ودوري أبطال آسيا مرتين، ومثّل الأخضر في كأس العالم 2018 وفي نسخة 2022. كما تناوب على حمل الشعلة لاعب المنتخب الوطني لرياضة البادل عمر الثاقب، الذي حصد ميداليتين ذهبيتين في دورتي الألعاب السعودية 2022 و2023.
وكانت شعلة الألعاب السعودية قد بدأت جولتها من منطقة الرياض في رحلة تمتد عبر مناطق ومحافظات المملكة، معبرة عن روح الألعاب السعودية القائمة على قيم الصداقة والسلام ونشر رسائل المحبة والتفاؤل، في خطوة تهدف إلى تشجيع المواطنين والمقيمين في المملكة على المشاركة في هذا الحدث الرياضي الكبير.
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