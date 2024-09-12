اطلاق مؤشر” بلسم” لتقييم النماذج العربية في الذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

أطلقت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ومجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية مؤشر تقييم وقياس النماذج العربية في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي ” بلسم”، وذلك ضمن أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة المنعقدة حالياً في العاصمة الرياض.

ويأتي إطلاق المؤشر الجديد ضمن جهود “سدايا” وشركائها الإستراتيجيين لتطوير نماذج اللغة العربية التي تُعد مجالاً سريع التطور، وليسهم مؤشر “بلسم” في تقييم النماذج الجديدة التي يتم العمل عليها باستمرار لإضافة مميزات وقدرات متقدمة.

وكان مجمع الملك سلمان للغة العربية قد عمل على تصميم إطار عمل متفق عليه لقياس مستوى نضج هذه النماذج في اللغة العربية، بدأ بوضع تصور للفكرة في عام 2022 قبل أن تتحول إلى مشروع بدأ العمل الفعلي عليه منذ العام الماضي 2023، واستهل المجمع تنفيذ المشروع بجمع البيانات المستهدفة، والعمل على تطوير النسخة الأولى لمؤشر القياس، “بلسم” بالتعاون مع “سدايا” وعدد من الجهات المشاركة وذات العلاقة في القطاعين الحكومي والخاص.

كما كانت “سدايا” قد ساهمت في إعداد معجم البيانات والذكاء الاصطناعي بالتعاون مع مجمع الملك سلمان للغة العربية لجمع أهم المصطلحات التقنية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي باللغتين العربية والإنجليزية من أجل زيادة المعرفة بتقنيات الذكاء الاصطناعي بكل أبعادها العالمية، وعملت على إطلاق مبادرات ومشاريع تحفز منظومة البيانات والذكاء الاصطناعي لإنشاء كيانات غير ربحية وإطلاق مبادرات داعمة لهذا التوجه.