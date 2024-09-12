القبضة الخضراء عالمية.. الأخضر الناشئ يتخطى كوريا ويواجه اليابان في نصف نهائي آسيوية اليد

الدمام-البلاد
كتبت القبضة الخضراء فصلا جديدا في رواية ” الإنجازات”، حينما واصلت تألقها على المستوى القاري، حاسمة التأهل إلى بطولة كأس العالم للناشئين لكرة اليد المقرر أن تستضيفها مصر في العام (2025)م، للمرة الثالثة في تاريخها.
جاء تأهل المنتخب السعودي إلى العالمية عن جدارة بعد انتصاره على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة (25-24)، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء في ختام الدور الرئيس للبطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن حتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، وتصدره مجموعته في الدور الرئيس برصيد 5 نقاط.
قدم ناشئو الأخضر مباراة مميزة أمام كوريا الجنوبية، حيث انتهى شوطها الأول بالتعادل بنتيجة (14-14)، قبل أن تحسم القبضة الخضراء المباراة وبطاقة التأهل إلى المعترك العالمي بفارق هدف وحيد.
تاريخيًا، تأهل المنتخب السعودي إلى بطولة العالم للناشئين في مناسبتين سابقتين في بطولتي (2019) و(2023)، قبل المشاركة الثالثة العام المقبل في مصر.
ومن المقرر أن يلتقي الأخضر الناشئ مع نظيره الياباني، عند الساعة الـ (4:30) من مساء اليوم الخميس، في لقاء الدور نصف النهائي.