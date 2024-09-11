ولي العهد ورئيس مجلس الدولة الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية

الرياض : واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، في الديوان الملكي بالرياض، اليوم، دولة السيد لي تشيانغ رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية.

وقد أجريت لدولته مراسم الاستقبال الرسمية، حيث عزف السلامان الملكي السعودي والوطني الصيني.

ثم عقد سمو ولي العهد، ورئيس مجلس الدولة الصيني، جلسة مباحثات رسمية.

ورحب سمو ولي العهد بدولته ومرافقيه في زيارتهم للمملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة، فيما عبر رئيس مجلس الدولة الصيني عن شكره وتقديره لما لقيه والوفد المرافق من كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

عقب ذلك رأس سمو ولي العهد، ودولة رئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية، اجتماع الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين، خاصة مجالات التنسيق في الجوانب السياسية والأمنية والفرص التجارية ومجالات الطاقة والاستثمار والثقافة والتقنية، بالإضافة إلى المستجدات في المنطقة وآخر التطورات على المستوى الدولي، وجهود البلدين تجاهها.

بعد ذلك وقع سمو ولي العهد ورئيس مجلس الدولة بجمهورية الصين الشعبية على محضر أعمال الدورة الرابعة للجنة المشتركة السعودية الصينية رفيعة المستوى.

وأقام سمو ولي العهد، مأدبة غداء رسمية تكريماً لرئيس مجلس الدولة الصيني.

حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، وصاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ومعالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي (الوزير المرافق)، ومعالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، ومعالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، ومعالي محافظ صندوق الاستثمارات العامة الأستاذ ياسر بن عثمان الرميان، ومعالي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد الحربي.

فيما حضر اللقاء من الجانب الصيني، معالي وزير الصناعة وتكنولوجيا المعلومات جين تشو انغلونغ، ومعالي وزير التجارة وانج ونتاو، ومعالي وزير إدارة تطوير المعدات للجنة العسكرية المركزية شيوشيو اتشيانغ، ونائب وزير الخارجية ما تشاو شيو، وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، ونائب وزير الخارجية دينغ لي، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ليو سوشه، ونائب وزير الثقافة والسياحة لي تشيون، ومدير مكتب رئيس مجلس الدولة كانغ شيو بينغ.