“سدايا” ونيوم تتعاونان لدعم منظومة البحث والابتكار في قطاع الذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع نيوم، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التشغيل والأبحاث والابتكار في قطاع البيانات والذكاء الاصطناعي بما يسهم في تحقيق أهداف نيوم في هذا المجال، بصفتها مشروعاً رائداً في تطوير المدن الإداراكية في المملكة.

وقّع المذكرة رئيس “سدايا” معالي الدكتور عبدالله شرف الغامدي، والرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر، وذلك خلال أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة التي تنعقد على مدار ثلاثة أيام بالرياض بحضور 300 من الخبراء والمختصين من 100 دولة.

ويجسد هذا التعاون الجهود المبذولة لتعزيز التكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة تماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، كما تسعى “سدايا” من خلال هذه الشراكات إلى دعم وتشجيع القطاعات لتحقيق التكامل المشترك بينها، ودعم الاقتصاد الرقمي والابتكار في مجالات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز مكانة المملكة ويحقق طموحاتها الاقتصادية ذات العلاقة بقطاع المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي.

يشار إلى أن “سدايا” تعمل على تنفيذ العديد المشاريع البحثية الوطنية لتطوير القطاع وتعزيز منظومة البحث والابتكار في الذكاء الاصطناعي بالمملكة، وتوفير الممكنات اللازمة لذلك.