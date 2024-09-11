” رودريغيز” يقود كولومبيا لعبور الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

البلاد- جدة
واصل خاميس رودريغيز تألقه، وقاد منتخب كولومبيا للفوز على ضيفه الأرجنتيني 2-1، في الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وأنهت كولومبيا 17 عامًا من الانتظار لتحقيق الفوز على الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.
وقدم رودريغيز تمريرة حاسمة لزميله المدافع يرسون موسكيرا، الذي ارتقى عالياً، وسجل برأسه هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 25.
ومع بداية الشوط الثاني، أدرك المنتخب الأرجنتيني التعادل عبر نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 48.
لكن خاميس رودريغيز عاد ليمنح بلاده الانتصار من علامة الجزاء في الدقيقة 60.
وبتمريرة حاسمة وهدف بمواجهة الأرجنتين، ساهم رودريغيز بتسعة أهداف مع منتخب كولومبيا في آخر 8 مباريات، حيث سجل هدفين، وصنع 7 آخرين.
وبهذا الانتصار رفعت كولومبيا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الأرجنتنين التي تحتل الصدارة برصيد 18 نقطة.
🇨🇴🪄 James Rodriguez racks up his 7th assist of 2024 for Colombia! ✨
Colombia are leading 1-0 against Argentina 👀
— CentreGoals. (@centregoals) September 10, 2024