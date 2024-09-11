الرياضة

” رودريغيز” يقود كولومبيا لعبور الأرجنتين في تصفيات مونديال 2026

صحيفة البلادaccess_time8 / ربيع اﻷول / 1446 هـ      11 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة
واصل خاميس رودريغيز تألقه، وقاد منتخب كولومبيا للفوز على ضيفه الأرجنتيني 2-1، في الجولة الثامنة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأنهت كولومبيا 17 عامًا من الانتظار لتحقيق الفوز على الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

وقدم رودريغيز تمريرة حاسمة لزميله المدافع يرسون موسكيرا، الذي ارتقى عالياً، وسجل برأسه هدف التقدم لكولومبيا في الدقيقة 25.

 

ومع بداية الشوط الثاني، أدرك المنتخب الأرجنتيني التعادل عبر نيكولاس غونزاليس في الدقيقة 48.

لكن خاميس رودريغيز عاد ليمنح بلاده الانتصار من علامة الجزاء في الدقيقة 60.

وبتمريرة حاسمة وهدف بمواجهة الأرجنتين، ساهم رودريغيز بتسعة أهداف مع منتخب كولومبيا في آخر 8 مباريات، حيث سجل هدفين، وصنع 7 آخرين.

وبهذا الانتصار رفعت كولومبيا رصيدها إلى 16 نقطة في المركز الثاني مؤقتًا، بفارق نقطتين عن الأرجنتنين التي تحتل الصدارة برصيد 18 نقطة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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