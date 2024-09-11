الرياضة البرازيل تواصل الترنح بسقوط جديد أمام باراغواي في تصفيات المونديال

البلاد- جدة

تجرعت البرازيل الهزيمة الرابعة لها في آخر خمس مباريات بتصفيات كأس العالم لكرة القدم الليلة الماضية، بعد أن منح هدف في الشوط الأول سجله دييغو غوميز باراغواي الفوز (1-0) في أسونسيون. تحتل البرازيل بطلة العالم خمس مرات، التي فازت بصعوبة 1-صفر على ضيفتها الإكوادور الجمعة الماضي، المركز الخامس في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 برصيد 10 نقاط متقدمة على فنزويلا بفارق الأهداف.

ويتأهل أصحاب المراكز الستة الأولى مباشرة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، في حين يمنح المركز السابع صاحبه فرصة المرور عبر جولات أخرى من التصفيات. وبدا المدرب دوريفال جونيور، الذي تولى المسؤولية خلفاً لتيتي بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم 2022 حزينًا على مقاعد البدلاء، بعدما تفوقت باراجواي تمامًا على فريقه، وكان محظوظًا بعدم الخسارة بأكثر من ذلك. وفشلت البرازيل في تسديد أي كرة على المرمى في الشوط الأول وتأخرت بهدف في الدقيقة 20، عندما سدد غوميز كرة من على حافة منطقة الجزاء اصطدمت بالقائم في طريقها لشباك الحارس أليسون. وسددت البرازيل ثلاث كرات فقط على المرمى خلال المباراة، جميعها عن طريق فينيسيوس جونيور المحبط، الذي لم يتمكن من ترك نفس التأثير مع بلاده كما يفعل مع ناديه ريال مدريد. وتسعى البرازيل إلى استعادة توازنها الشهر المقبل عندما تسافر لمواجهة تشيلي قبل استضافة بيرو.