“سدايا” توقع مذكرة تفاهم مع شركة “IBM” لإنشاء مركز للتميز في الذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

ضمن فعاليات القمة العالمية للذكاء الاصطناعي بنسختها الثالثة، وقّعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” مذكرة تفاهم مع شركة IBM العالمية. وقد جرى توقيع الاتفاقية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، حيث وقعها الدكتور ياسر بن محمد العنيزان، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للذكاء الاصطناعي ممثلا عن “سدايا”، و المدير العام لشركة IBM في المملكة العربية السعودية فهد بن عافت العنزي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى العمل نحو إنشاء مركز تميز متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مع التركيز على تنفيذ تطبيقات مبتكرة تلبي احتياجات الجهات الحكومية وفقًا لأفضل المعايير وأطر الحوكمة العالمية. وكذلك تضمنت أوجه التعاون إطلاق تحدي علاّم الذي يهدف إلى تطوير حلول ابتكارية وتحفيز الابتكار من خلال تطوير وتحسين النماذج اللغوية الضخمة (LLM) في مجال اللغة العربية وذلك باستخدام نموذج “علّام”.

ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تبادل الخبرات وتعزيز القدرات الوطنية، مما يدعم أهداف رؤية السعودية 2030 في بناء مجتمع معرفي وتعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للتقنيات المتقدمة.

ويأتي هذا التعاون ضمن جهود “سدايا” لتوفير نموذج علّام على المنصات العالمية كأفضل نموذج توليدي عربي، ضمن فئته وفقاً للتقييم المعياري (Arabic MMLU) المتخصص باللغة العربية على المنصات العالمية مما سيسهم في تمكين المطورين والمستخدمين لحلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي المتعلق باللغة العربية بالمملكة ومختلف أنحاء العالم. إذ سبق أن أعلنت “سدايا” وشركة IBM عن استضافة نموذج “علّام” على منصة Watsonx والسحابة الحكومية “ديم”. ومن خلال هذه المبادرة، ستتمكن الجهات من الاستفادة من خدمات متقدمة وفريدة من نوعها، مما يسهم في تعزيز الابتكار التقني بالمنطقة.

وتضمنت أوجه التعاون بين “سدايا” و IBM أيضًا إنشاء مركز تميز متخصص في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وإطلاق تحدي علّام والذي يسعى إلى اكتشاف المواهب والكفاءات المتميزة في مجال الذكاء الاصطناعي.