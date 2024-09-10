الرياضة في ختام الدور الرئيس لـ” آسيوية اليد “.. الأخضر الناشئ يبحث عن البطاقة العالمية أمام كوريا

الدمام-البلاد

يلتقي المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الكوري الجنوبي، عند تمام الساعة الـ (4:30) من مساء غدٍ الأربعاء، في ختام الدور الرئيسي للبطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن حتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025)م. ويسعى الأخضر الناشئ خلال مواجهة المنتخب الكوري إلى حسم بطاقة الصعود إلى بطولة العالم في سلوفينيا (2025)م، للمرة الثالثة في تاريخ مشاركات كرة اليد السعودية ببطولة العالم للناشئين، حيث يضمن له الفوز أو التعادل التأهل المباشر للمعترك العالمي، فيما تدخله الخسارة في دائرة الحسابات مع المنتخب الايراني الذي يخوض مباراته الأخيرة أمام المنتخب الأردني متذيل ترتيب المجموعة. يذكر أن المنتخب السعودي كان قد فاز على نظيره الأردني في المواجهة الأولى بالدور الرئيس، قبل أن يكتفي بالتعادل أمام المنتخب الإيراني في المواجهة الثانية.