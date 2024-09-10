بعد تحقيقة ذهبية بارالمبياد باريس 2024| الفيصل يستقبل القرشي ويكرمه بـ 5 ملايين ريال

الرياض – هاني البشر
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مساء الاثنين في الصالة البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى البارالمبية عبدالرحمن القرشي.
وهنأ سموه، القرشي بمناسبة تحقيقة الميدالية الذهبية لسباق 100 م كراسي متحركة في دورة الألعاب البارالمبية “باريس 2024”.
وأكد سموه ان تحقيق القرشي للذهبية بعد برونزية طوكيو 2020، يأتي تتويجاً لجهده وتدريباته خلال الأربعة أعوام التي بين الدورتين، وأثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أنه لاعب محترف من طراز عالمي.
وقدم الأمير عبدالعزيز بن تركي مكأفاة مالية مقدارها خمسة ملايين ريال للبطل القرشي اثر تحقيقه هذا الإنجاز؛ وفق نهج اللجنة الاولمبية والبارالمبية السعودية في تكريم المتميزين.
من جهته، قدم القرشي، الشكر والتقدير، لسمو الرئيس، نظير المتابعة والدعم والاهتمام، من خلال برنامج تطوير رياضيي النخبة، معبراً عن تطلعاته، بأن يواصل رفع علم المملكة في كافة المحافل الرياضية العالمية الفترة المقبلة.
حضر الاستقبال، سمو نائب الرئيس الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وأصحاب المعالي والسعادة نواب وزير الرياضة، وعدد من مسؤولي اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
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