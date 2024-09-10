الرياضة الاتحاد الآسيوي ينقل مباراة الأهلي وبرسيبوليس لـ” عبدالله الفيصل”

البلاد- جدة

أكد المتحدث الرسمي للاتحاد الاسيوي لكرة القدم نضال بحران موافقة إدارة المسابقات بالإتحاد الآسيوي، على نقل مواجهة النادي الأهلي أمام نادي برسيبوليس الإيراني، ضمن مباريات الجولة الأولى لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة إلى ملعب الأمير عبدالله الفيصل. وقال المتحدث الرسمي للاتحاد الآسيوي: تمت الموافقة على نقل اللقاء لملعب الأمير عبدالله الفيصل؛ كحالة استثنائية استجابة إلى رغبة النادي الأهلي، والتأكد من عدم إمكانية حجز مدينة الملك عبدالله ضمن الفترة الزمنية الممنوحة نظاميًا لاستضافة المباريا، وتم الطلب من النادي الأهلي اتخاذ الإجراءات التنظيمية اللازمة؛ لإقامة المباراة في موعدها الأسبوع المقبل، كما تم الطلب من الأهلي بتوفير الضمانات اللازمة لإقامة باقي مبارياته في المسابقة على ملعب مدينة الملك عبدالله بالجوهرة المشعة؛ وفق الجدول المعلن سابقًا.