مسؤولون ورجال أعمال يواسون آل بكر وآل زينل  في وفاة المهندس محمد

جدة – خالد بن مرضاح

استقبل آل بكر وآل زينل المعزين والمواسين في وفاة فقيدهم المهندس محمد عبدالكريم بكر رئيس المؤسسة العامة للمواني وعضو مجلس الشوى سابقاً، والذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي في مدينة جنيف، وقد تمت الصلاة عليه أمس الأحد عقب صلاة المغرب في مسجد الجفالي، وووري جثمانه الثرى بمقبرة أمنا حواء بجدة.

والفقيد زوج السيدة مريم أحمد يوسف زينل علي رضا، والد كل من: السيدة لولوة ، والدكتور عمر، والدكتور عثمان، والسيدة آلاء.

وشقيق كل من: الدكتور طلال (رحمه الله)، والسيدة حسناء، والسيدة بثينة، والسيدة رباب، والسيدة لمياء.

وقد توافد عدد من المسؤولين ورجال الأعمال والأعيان والأقارب والأصدقاء، لتقديم واجب العزاء، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذوي الصبر والسلوان، (إنا لله وإنا إليه راجعون).

وتستقبل أسرة الفقيد العزاء للرجال بمنزل الدكتور طلال عبدالكريم بكر (رحمه الله) بحي الزهراء، وللنساء في منزل الفقيد على طريق الملك جنوب شارع حراء، علماً بأن غدا الثلاثاء هو ثاني أيام العزاء..