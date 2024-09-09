الهيئة السعودية للمحامين تحصل على وسام امتثال الملكية الفكرية

جدة : البلاد

حصلت الهيئة السعودية للمحامين على وسام “امتثال الملكية الفكرية” الصادر عن الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وذلك في الحفل السنوي لتكريم المجتازين لبرنامج ” مسؤول احترام الملكية الفكرية ” .

ويعد البرنامج أحد مبادرات الهيئة السعودية للملكية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية، من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة، إذ يتم من خلال هذه المبادرة رفع الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية ورفع الوعي بقيمتها واحترامها، بالإضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في الجهات كافة.

وجاء تكريم عبدالعزيز الجفير مساعد الأمين العام ممثلاً للهيئة السعودية للمحامين نظير اهتمامها بالملكية الفكرية وعكسها على مستهدفات خطتها الإستراتيجية وتطبيقها؛ عبر إبرام الاتفاقيات اللازمة، ووضع الأسس القانونية للمحافظة على المخرجات والسياسات بما يتناسب مع التزامها بمعايير الملكية الفكرية وتطبيقها، بالإضافة إلى تأهيل كوادرها البشرية للتوعية في تعزيز نشر ثقافة احترام الملكية الفكرية.

وقد جرى اعتماد عبدالله المدني (مسؤول احترام الملكية الفكرية في مسار امتثال الملكية الفكرية) ممثلًا عن الهيئة.

يذكر أن مهام مسؤول احترام الملكية الفكرية تتمثل في العمل كمستشار ملكية فكرية، ووضع سياسات الملكية الفكرية لدى كل جهة، ومتابعة مستجدات الملكية الفكرية وتوعية العاملين، بالإضافة إلى مسؤولية التواصل للجهة التي يمثلها، كما سيكون المسؤول معنياً بعمل التقارير والاستبيانات الخاصة بالملكية الفكرية، والتأكد من التزام الجهة التي يمثلها بأنظمة وقوانين الملكية .