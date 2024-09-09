مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يستعد للمشاركة في القمة العالمية للذكاء الاصطناعي

الرياض : البلاد

يستعدّ مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية للمشاركة في أعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثالثة، التي ستُقام تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي – حفظه الله -، وبتنظيم من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وذلك في المدة من 10 إلى 12 سبتمبر الجاري، في مقر مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وتهدف المشاركة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى جعل المملكة العربية السعودية مركزًا تقنيًّا عالميًّا لأحدث التقنيات المتقدمة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وتأتي مشاركة المجمع في ركن خاص يُعرِّف فيه بمشروعاته عامة، ومشروعاته في مجال الحوسبة اللغوية خاصة، ومن أبرزها: (مركز ذكاء العربية) الذي أُطلِق في شهر أبريل الماضي، ليكون مظلة لمبادرات نوعية تُسهم في خدمة اللغة العربية، منها: (معجم الرياض للغة العربية المعاصرة)، و(منصة فَلَك للمدونات اللغوية)، و(منصة سِوار للمعاجم الرقمية).

وسيشارك الأمين العام للمجمع الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، في إحدى الجلسات الحوارية الرئيسة؛ لإعلان عدد من المشروعات النوعية التي اعتُمد في بنائها على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحديث عن دور المجمع في هذا المجال.

يذكر أن مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يسعى من خلال مشاركته إلى تأكيد مرجعيته العالمية في اللغة العربية، وتعزيز تقنيات المعالجة الآلية لها، وتطويرها محليًّا وعالميًّا، والمحافظة على سلامة اللغة العربية، ودعمها نطقًا وكتابةً، وتعزيز مكانتها عالميًّا، ورفع مستوى الوعي بها، وتيسير تعليمها وتعلُّمها داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.