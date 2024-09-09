الرياضة مانشيني: مواجهة الصين صعبة.. وهدفنا الثلاث نقاط

البلاد- جدة شدد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على أهمية مواجهة الصين، في المباراة التي تجمعهما غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ويلعب المنتخب السعودي غدًا الثلاثاء، أمام نظيره الصين؛ حيث يسعى الأخضر السعودي لتعويض التعادل المخيب أمام إندونيسيا في الجولة الأولى. وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «المنتخب الصيني فريق جيد على الرغم من الخسارة، أتوقع أن يكون غداً في وضع أفضل من المباراة السابقة، ويجب أن نكون في يومنا ونستغل الفرص التي تتاح لنا لتحقيق النقاط الثلاث». وأضاف مدرب المنتخب السعودي: «عدد اللاعبين الأجانب في دوري روشن السعودي مشكلة، ونتمنى أن يبذل اللاعبون المحليون الجهد ليحصلوا على دقائق أكثر في المشاركة». وعن أزمة إهدار الفرص التي يمر بها الأخضر، قال مانشيني: «نتدرب بشكل مكثف على التسجيل، ونعمل أن نستمر في صناعة الفرص». وواصل: «في المباراة السابقة منتخب اليابان استغل الفرص واستطاع التسجيل، ومباراتنا غداً صعبة والأهم استغلال الفرص لكي نسجل». وتابع مانشيني: «مباراة الغد مختلفة تماماً عن المباراة السابقة لكل المنتخبين، المباراة غداً تبدأ بنتيجة 0-0 أتمنى أن يكون مستوانا نفس المستوى الذي ظهرنا عليه في الشوط الثاني أمام إندونيسيا حيث صنعنا الفرص ولكن يجب أن نستغلها ونسجل». واختتم: «بغض النظر عن طريقة لعب المنتخب الصيني، يجب أن نركز على طريقتنا لتحقيق الفوز والنقاط الثلاث غدا، متأكد وواثق ثقة تامة في النهاية أننا سنبدأ في استغلال الفرص ولكن من ناحية التدريبات دائماً نركز على عملية التسجيل».