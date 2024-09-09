الرياضة

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       9 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب الصين مساء غد الثلاثاء على “استاد داليان سويوان”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة “استاد داليان سويوان” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب “علي البليهي” الحصة التدريبية لتعرضه لكدمة في الساق. فيما واصل اللاعب “متعب الحربي” برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *