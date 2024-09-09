الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة الصين ضمن تصفيات كأس العالم

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء اليوم الاثنين استعداداته لمواجهة منتخب الصين مساء غد الثلاثاء على “استاد داليان سويوان”، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب المباراة “استاد داليان سويوان” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير بعدها تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.

على صعيد متصل، لم يكمل اللاعب “علي البليهي” الحصة التدريبية لتعرضه لكدمة في الساق. فيما واصل اللاعب “متعب الحربي” برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، وأستراليا، والبحرين، والصين، وإندونيسيا.