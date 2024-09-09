الأخضر الناشئ يتعادل مع إيران في «آسيوية اليد»

الدمام-البلاد
تعادل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الإيراني بنتيجة (26-26)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من (3) حتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025).
أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متفوقًا بنتيجة (13-10)، واستمر تقدم الأخضر الناشئ حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل مع نهاية اللقاء.
وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره الأردني في المباراة الأولى بالدور الرئيس، ومن المقرر أن يواجه نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الـ (4:30) مساء الأربعاء المقبل، في ختام الدور الرئيس.