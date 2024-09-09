الرياضة

الأخضر الناشئ يتعادل مع إيران في «آسيوية اليد»

صحيفة البلادaccess_time6 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       9 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

الدمام-البلاد

تعادل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين مواليد (2006)م، مع نظيره الإيراني بنتيجة (26-26)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثانية من الدور الرئيس للبطولة الآسيوية الـ (10)، التي تستضيفها الأردن خلال الفترة من (3) حتى الـ (14) من شهر سبتمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم للناشئين في سلوفينيا (2025).

أنهى المنتخب السعودي الشوط الأول لصالحه متفوقًا بنتيجة (13-10)، واستمر تقدم الأخضر الناشئ حتى اللحظات الأخيرة من الشوط الثاني، قبل أن يدرك المنتخب الإيراني التعادل مع نهاية اللقاء.

وكان المنتخب السعودي قد فاز على نظيره الأردني في المباراة الأولى بالدور الرئيس، ومن المقرر أن يواجه نظيره الكوري الجنوبي عند الساعة الـ (4:30) مساء الأربعاء المقبل، في ختام الدور الرئيس.

 

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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