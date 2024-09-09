أخضر تحت17 يتغلب على فلسطين ويتأهل لنهائي غرب آسيا

تغلّب المنتخب الوطني تحت 17 عامًا على منتخب فلسطين بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الاثنين، ضمن نصف نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2024 في الأردن.
جا هدفا “الأخضر” عن طريق اللاعب الوليد العوفي في الدقيقة 9، ومحمد مدخلي في الدقيقة 71 من مجريات المباراة.
دخل المدرب البرازيلي ماريو جورجي المباراة بقائمة مكونة من: وافي الأكلبي في حراسة المرمى، عبدالعزيز عسيري، محمد القرني، ناصر الفيحاني، عادل عياش، سعيد الدوسري، عبدالعزيز الفواز، الوليد العوفي، عبدالرحمن سفياني، صبري دهل، عبدالهادي مطري.
ويعاود أخضر 17 عامًا غدًا الثلاثاء تدريباته استعدادًا لمباراة نهائي بطولة كأس اتحاد غرب آسيا مساء بعد غدٍ الأربعاء.
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