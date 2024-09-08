  مجموعة مستشفيات المانع تفوز بجائزة A’ Design الذهبية

الدمام : البلاد

حصلت مجموعة مستشفيات المانع على جائزة A’ Design الذهبية المرموقة عن مشروعها في مجال الهندسة المعمارية للرعاية الصحية، “المانع” من تصميم محمد السبيعي،. ليتوج هذا اللقب النهج الابتكاري للمشروع وتأثيره الكبير على قطاع الرعاية الصحية.

وبفضل تصميمه الذي يركز على المريض، يضع مشروع المانع المريض وراحته في المقام الأول، مما يخلق بيئة علاجية تعزز جودة تجربة المريض بشكل عام. كما يشتمل على تقنيات متطورة لتقليل استهلاك الطاقة والحد من التأثير البيئي، ليضع معيارًا جديدًا لمرافق الرعاية الصحية المستدامة. كما يتميز التصميم الحائز على الجائزة بجماليات فريدة وجذابة بصريًا، تعكس أعلى معايير التميز المعماري.”

يذكر أن جائزة A’ Design هي جائزة معترف بها عالميًا تكرم التصميمات المتميزة و الاستثنائية في مختلف الفئات، بما في ذلك الهندسة المعمارية، والتصميم الداخلي، وتصميم المنتجات. يعد الفوز بهذه الجائزة إنجازًا كبيرًا يبرز تميز مشروع المانع وابتكاره في مجال الهندسة المعمارية للرعاية الصحية.

وبهذه المناسبة أعرب محمد السبيعي، المهندس المعماري المسؤول عن مشروع مستشفى المانع، عن فخره الكبير بالحصول على هذه الجائزة المرموقة، قائلاً: “نؤمن بضرورة أن تركز المستشفيات على توفير الراحة والسهولة للمرضى وعائلاتهم، والعمل على تبسيط تجربتهم بدلاً من تعقيدها.”

الجدير بالذكر أنه في نهاية عام 2023، حصل مستشفى المانع على المركز الثاني في جوائز Global & Architectural & Design ضمن الحفل السنوي الخامس عشر الذي نظمته مؤسسة Rethinking The Future (RTF) عن التصميم المبتكر لمستشفى المانع العزيزية بالدمام. كما حصل المشروع على جوائز شرفية في التصميم المعماري من Architecture Masterprize و AIA Middle East، وتم ترشيحه ضمن القائمة القصيرة لمهرجان العمارة العالمي (WAF) في فئة المباني المكتملة – الرعاية الصحية. وسيتم عرض المشروع في مهرجان WAF في مارينا باي ساندز بسنغافورة في الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر 2024.

وتُعد هذه الجائزة شهادة على التزام مستشفى المانع بتقديم خدمات رعاية صحية عالمية المستوى للمجتمع . كما تُبرز جهود المستشفى في خلق بيئة فعّالة في جوهرها تضع تلبية احتياجات الأفراد من الزوار والمرضى والموظفين بشكل أساسي.