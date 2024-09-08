الرياضة فيزير” و “يمكن” يتوجان بكأسي ديربي الطائف والمصيف… وكأس المصيف من نصيب “جاك ريد كلاود “

الطائف- محمد الجليحي نظّم نادي سباقات الخيل في عطلة نهاية الأسبوع إسبوعه السباقي العاشر، الذي أقيم على أرضية ميدان الملك خالد بن عبدالعزيز في محافظة الطائف والذي شهد إقامة عدة سباقات متنوعة الدرجات لمختلف الفئات والأعمار . وتميزت سباقات هذا الأسبوع بإقامة كأس الشفاء وكأس المصيف وديربي الطائف للخيل العربية ستيكس والأشواط التحضيرية للاستحقاقات الكبرى القادمة وكانت تفاصيلها كالتالي : في الشوط الأول من يوم الجمعة خصص للشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد مفتوح الدرجات على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال وظفر بالشوط الجواد فاينل دستنيشن للشيخ عبدالله حمود المالك الصباح وبتدريبات ثامر الديحاني وبقيادة الخيال محمد الدهام. كما خصص الشوط الرابع للشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد للأفراس واستطاعت تحقيق المركز الأول الفرس هلا لأبناء احمد محمد محمود فستق وبتدريبات أحمد الشايع وبقيادة الخيال فهد الفريدي. وفي ثامن الأشواط خصص للشوط التحضيري لكأس الملك فيصل للخيل العربية لأعمار الثلاث سنوات وعلى مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 ألف ريال واستطاعت تحقيق المركز الاول الفرس لاسي ديس فاليتيز لإسطبل النفل وبتدريبات مصطفى الموسى وبقيادة الخيال خالد الميموني. أما في الشوط التاسع خصص لكأس الشفا على مسافة 2400 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وسجل الجواد جاك ريد كلاود نفسه بطلًا للشوط للمالك فهيد متعب فهاد السبيعي وبتدريبات سلمان العضياني وبقيادة الخيال عادل الفريدي، وفي عاشر الأشواط خصص لديربي الطائف للخيل العربية ستيكس بجائزة قدرها 400 ألف ريال. واستطاع الجواد فيزير تحقيق المركز الاول لإسطبل أجمل وبتدريبات بسام الموسى وبقيادة الخيال محمد الدهام. وفي سباقات يوم السبت خصص الشوط الخامس للشوط التحضيري لبطولة ميدان الملك خالد للخيل العربية على مسافة 1600 متر وبجائزة قدرها 130 الف ريال واستطاع الجواد تلال الخالديه للوصول لخط النهاية أولًا بكل أريحيه بشعار اسطبلات الخالديه وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عادل الفريدي. وفي سادس الأشواط خصص للشوط التحضيري لبطولة السرعة للخيل العربية وقد ظفر بالشوط الجواد جمران الخالديه لإسطبلات الخالديه وبتدريبات ناصر بن مطلق وبقيادة الخيال عبدالله العوفي. وفي ثامن الأشواط خصص لكأس المصيف على مسافة 2000 متر وبجائزة قدرها 150 ألف ريال وظفر بالكأس الجواد يمكن للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز وبتدريبات عبدالله مشرف وبقيادة الخيال عبدالله العوفي.