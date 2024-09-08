الرياضة الأخضر يرفع استعداده للقاء الصين.. ومانشيني يتحدث للإعلام

الرياض- هاني البشر واصل منتخبنا الوطني مساء اليوم الأحد تحضيراته؛ استعدادًا لمواجهة منتخب الصين يوم الثلاثاء القادم، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026. ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على” مركز داليان الرياضي” تحت إشراف المدير الفني” روبرتو مانشيني”؛ حيث بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين التمرير، بعدها طبق تمارين تكتيكية متنوعة قبل أن يجرب مناورة تكتيكية على نصف مساحة الملعب، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة. على صعيد متصل، واصل اللاعب “متعب الحربي” برنامجه التأهيلي برفقة الجهاز الطبي. ويختتم المنتخب الوطني استعداداته مساء غد الاثنين بحصة تدريبية على ملعب المباراة “استاد داليان سويوان ” عند الساعة السادسة مساءً، وستكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة. من جهة أخرى، يعقد المدير الفني للمنتخب الوطني “روبرتو مانشيني” غدًا الاثنين عند الساعة الخامسة مساءً – بتوقيت الصين – مؤتمرًا صحفيًا في قاعة المؤتمرات الصحفية في “استاد داليان سويوان” للحديث عن مواجهة الأخضر أمام منتخب الصين ضمن الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.