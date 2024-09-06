تكريم “هيئة الترفيه” لامتثالها بأنظمة الملكية الفكرية

الرياض : البلاد

كرّمت الهيئة السعودية للملكية الفكرية اليوم الهيئة العامة للترفيه (GEA)، لامتثالها بأنظمة الملكية الفكرية، وذلك في حفل أقيم في الرياض، لتكريم الدفعة الثالثة من برنامج “مسؤول احترام الملكية الفكرية”. واستلمت التكريم نيابةً عن الهيئة العامة للترفيه الأستاذة نوره الداود مدير عام الإدارة القانونية والرقابية.

ويأتي هذا التكريم ضمن جهود الهيئة العامة للترفيه المستمرة لتعزيز الامتثال للأنظمة والقوانين المتعلقة بالملكية الفكرية، وتطبيق أفضل الممارسات في كافة فعالياتها وبرامجها. كما يعكس حرص الهيئة على دعم البيئة الإبداعية في المملكة وحماية حقوق المبدعين، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030.

يذكر أن برنامج “مسؤول احترام الملكية الفكرية” يهدف إلى تعزيز احترام الملكية الفكرية من خلال تمكين وتدريب وتأهيل مختص من كل جهة، بالإضافة إلى تفعيل شراكة مستمرة بين الهيئة السعودية للملكية الفكرية والجهات ذات العلاقة. كما يسعى إلى رفع مستوى الامتثال بالأنظمة واللوائح، وإعداد سياسات خاصة بالملكية الفكرية، وزيادة الوعي بقيمتها وتعزيز احترامها، بالإضافة إلى حماية أصول الملكية الفكرية في كافة الجهات.