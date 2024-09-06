شهرا يونيو وأغسطس الأكثر سخونة على الإطلاق

البلاد : وكالات

ذكرت خدمة “كورنيكوس” الأوروبية لمراقبة المناخ، أن “شهري يونيو وأغسطس من العام الحالي 2024، شهدا أعلى درجات حرارة عالمية تم تسجيلها على الإطلاق”، مع تجاوز الرقم القياسي للعام الماضي، مما جعل هذا العام على الأرجح الأكثر سخونة على الأرض على الإطلاق.

وجاءت البيانات الصادرة عن خدمة “كوبرنيكوس” لتغير المناخ في أعقاب موسم من موجات الحر في جميع أنحاء العالم، قال العلماء: إنها “اشتدت بسبب تغير المناخ الناجم عن الإنسان”.

وأوضحت أن هذه السلسلة من درجات الحرارة القياسية تزيد من احتمال أن يكون عام 2024 هو العام الأكثر سخونة على الإطلاق، حيث بلغ متوسط درجة الحرارة العالمية على سطح الأرض 16.82 درجة مئوية في أغسطس الماضي. وعلى عكس الاتجاه العالمي، شهدت مناطق مثل ألاسكا وشرق الولايات المتحدة وأجزاء من أمريكا الجنوبية وباكستان ومنطقة الساحل الصحراوية في شمال أفريقيا، درجات حرارة أقل من المتوسط في أغسطس الماضي، ولكن دولاً أخرى مثل أستراليا – حيث كان الشتاء – شهدت وأجزاء من الصين واليابان وإسبانيا، دفئًا قياسيًا ذات الشهر.