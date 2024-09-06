استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على النصيرات ورفح

رفح : البلاد

استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي اليوم، استهدف منزلاً في مخيم النصيرات وتجمعاً للفلسطينيين شمال مدينة رفح.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد فلسطينيين وجرح عدد آخر، في قصف مدفعي إسرائيلي شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، كما استشهد فلسطينيين آخرين جراء قصف إسرائيلي استهدف تجمعاً للفلسطينيين شمال مدينة رفح جنوب القطاع.

وفي الضفة الغربية، دمرت قوات الاحتلال الإسرائيلي عشرات المنازل بالمتفجرات قبل انسحابها من مدينة جنين ومخيمها صباح اليوم، مخلفة ٢٢ شهيداً ودماراً هائلاً في ممتلكات الفلسطينيين، خلال عشرة أيام من العدوان.