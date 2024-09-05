في نصف نهائي “دوري المقاتلين المحترفين”| نزال من العيار الثقيل يجمع الأردني السيلاوي والمصري الدفراوي

الرياض-هاني البشر

نزال من العيار الثقيل من الصعوبة التكهن بنتيجته يجمع لاعبي الفنون القتالية الأردني جرّاح السيلاوي، والمصري عمر الدفراوي في نصف نهائي الوزن المتوسط لبطولة رابطة المقاتلين المحترفين، المقررة تنظيمها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يوم 20 سبتمبر، في بوليفارد سيتي، الرياض، بالمملكة العربية السعودية.

وخلال مؤتمر صحفي عبر تقنية “الزوم” أكد اللاعبان قدرتهما على تحقيق الفوز والعبور إلى النهائي، مستندين إلى سجلهما الحافل بالانتصارات والبطولات، فالسيلاوي الذي يعد من أساطير اللعبة في الوطن العربي والعالم والمحترف منذ 11 عاماً، يمتلك في رصيده 20 فوزاً مقابل 6 هزائم فقط، ومن بين الـ 20 فوزاً حقق 7 بالضربة القاضية و6 بالاستسلام.

أما الدفراوي المحترف منذ 8 سنوات فيمتلك 11 فوزاً و6 هزائم، ومن بين الـ 11 فوزاً هناك 6 إنهاءات بالضربة القاضية ونزالان بالاستسلام.

السيلاوي: أحترم كل المقاتلين

وقال السيلاوي خلال المؤتمر: أحترم كل المقاتلين الذين أواجههم، وبالتأكيد عمر مقاتل مجتهد ويتدرب كثيراً، لكنني سأقدم مستوى كبيراً جداً في هذا النزال الذي يعني الشيء الكثير لكل مقاتل، ولهذا استعددت بشكل ممتاز وأنا جاهز تماماً له، وبالتأكيد فإنّ النزال يمثل فرصة كبيرة أيضاً لعمر، حيث يسعى للفوز فيه وزيادة رصيده من الانتصارات، غير أنّ النصر سيكون حليفي، بإذن الله.

وأوضح السيلاوي أنه عمل خلال التدريبات على معالجة الأخطاء التي كان يقع بها في النزالات السابقة، وأنه طوّر مهاراته واشتغل على كل التفاصيل الصغيرة التي تخص هذا الحدث، مشيراً إلى أنه يحضر لأبعد مكان يمكن أن يصل إليه رغم صعوبة الموضوع، لكن بوجود الإعداد الجيد فالفوز سيكون بمتناوله، ولن يتمكن الدفراوي من التغلب عليه.

وبين السيلاوي أنه جاهز من الناحية النفسية والبدنية للنزال الذي سيطيح فيه بمنافسه بسهولة لأنه واجه لاعبين أكثر مهارة منه ورغم ذلك تجاوزهم، لافتاً إلى أنه يحترم منافسه ولا يقلل من إمكاناته، لكن ثقته بنفسه وبخبرته الكبيرة ستجع الفوز أقرب إليه.

وقال السيلاوي: أتعامل دائماً بجدية مع كل نزال مهما كان مستوى المنافس، والمقاتل المصري في الحقيقة متكامل، ويعرف كيف يجب أن يكون محترفاً، وكيف يقوم بتحضير نفسه من كل النواحي للسير في الطريق الذي يجب أن يسلكه، وتحقيق النتائج الإيجابية في رياضة الفنون القتالية، مؤكداً أنّ تحقيق لقب رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هو ما يسعى إليه كل مقاتل لأنّ ذلك يعني الشيء الكثير لهؤلاء الأبطال.

الدفراوي: الفوز في النزال مسألة حياة أو موت

بدوره قال الدفراوي: عندما بدأت ممارسة رياضة الفنون القتالية كان جرّاح السيلاوي أحد النماذج الملهمة لي، وكنت أسعى بكل ما أوتيت لأن أبلغ مستواه، وكانت فرحتي كبيرة عند كل فوز يحققه فهو بطل كبير، وأنجز كل ما وصل إليه بالجد والاجتهاد، لكن الوضع اليوم مختلف فأنا سأواجهه في نصف نهائي البطولة، وسيسعى كل منا للفوز وبلوغ النهائي الذي سيكون الميدان هو الفيصل فيه.

وبين الدفراوي أنّ خبرات منافسه لن تشكل عامل ضغط عليه في نزال نصف النهائي، حيث تحضر له جيداً، وهو يرى في نفسه مقاتلاً صاعداً بشراسة وقوة، موضحاً أنّ الفوز في النزال هو مسألة حياة أو موت بالنسبة له، لأنه سينقله إلى موقع أفضل في رياضة الفنون القتالية.

واعتبر الدفراوي أنه مثلما يمتلك السيلاوي خبرة كبيرة ويحترم فيه ذلك، فإنه أيضاً يتمتع بخبرة مماثلة حيث تمرن واحتك مع أبطال عالميين وهو مؤمن بقدراته كمقاتل، وبأنّ الفوز في النزال ليس للأقوى بل للأبقى، معرباً عن أمله بعودة الحزام لمصر.

نزالات حاسمة

وسيتنافس المقاتلون في النسخة الثالثة للبطولة ضمن فئات وزن الديك، ووزن الريشة، والوزن الخفيف، والوزن المتوسط لحجز أماكنهم في الأدوار المتقدمة من دوري رابطة المقاتلين المحترفين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يسعى الجميع لتحقيق انتصاراتهم القادمة في نصف النهائي الذي سيؤهلهم إلى الانتقال للمرحلة الأخيرة والختامية.

وإضافة إلى نزال جراح السيلاوي وعمر الدفراوي في الوزن المتوسط، سيواجه السعودي عبد الله القحطاني الأردني عبد الرحمن الحياصات في نصف نهائي وزن الريشة، كما يلتقي الجزائري سهيل طاهري مع الإيراني محسن محمد الصيفي في الوزن الخفيف، بينما يواجه العراقي علي طالب الأردني جلال الدعجة في وزن الديك.

وسيتم بث منافسات دوري المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مباشرة على “إم بي سي أكشن” و”شاهد” وقنوات “إس إس سي”، وعبر قنوات “إي إس بي إن” في الولايات المتحدة و150 دولة مع 20 شريكاً إعلامياً متميزاً للتوزيع وتذاكر دخول الجمهور معروضة للبيع الآن ويمكن حجزها عبر WeBook.