رفع نسبة تغطية المياه المحلاة بالجبيل لخدمة أكثر من 31 ألف مستفيد

الرياض : البلاد

رفعت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي نسبة تغطية عددٍ من أحياء محافظة الجبيل بالمياه المحلاة، لخدمة أكثر من (31) ألف من عملاء الشركة، ويأتي ذلك لتعزيز منظومة توزيع مياه الشرب، وإدارة الطلب عليها، والتوسع في تقديم الخدمات المائية.

وبيّنت الشركة أن العقارات الواقعة في أحياء: العريفي الصناعي، والراشد، وعابد المسحل، واليرموك، والضباب (غرب المزارع) ستستفيد من هذه التغطية تدريجيًا، وذلك بعد الانتهاء من تنفيذ خط ناقل يبلغ طوله (2270) مترًا طوليًا وبقطر (500) ملم، حيث يعد جزءًا من مشروع تحسين شبكات المياه في محافظة الجبيل.

وأوضحت أن عملية الضخ التي بدأت مؤخرًا ستخدم أكثر من 31 ألف مستفيد في الأحياء المستهدفة، مبينةً أنها توزع يوميًا كميات مياه محلاة تصل إلى خمسة آلاف متر مكعب، ومن المتوقع أن تتزايد هذه الكميات تدريجيًا لتلبية جميع احتياجات سكان هذه الأحياء.

وأكدت شركة المياة الوطنية أن هذا الإنجاز يعد من أهم المكتسبات السريعة ضمن برنامج تحسين جودة مياه الشرب في المنطقة الشرقية، ويأتي ذلك في إطار جهودها المستمرة لتنفيذ خططها الإستراتيجية المنبثقة من مبادراتها لرفع نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة، بما يتماشى مع التنمية الشاملة التي تشهدها المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة الجبيل بشكل خاص.

وتواصل الشركة سعيها لتحقيق المكتسبات السريعة من مشاريع تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية بضخ المياه المحلاة إلى عددٍ من أحياء المنطقة، بما يحقق إستراتيجيتها ويرتقي بجودة الخدمات، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030.