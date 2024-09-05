الرياضة توَّجهم الأمير ابن جلوي في ختام منافسات “اللقايا”| كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن “سعودية”

الرياض – هاني البشر حقق ملاك الهجن السعوديون، ثلاثةً من كؤوس مهرجان ولي العهد للهجن في فئة “اللقايا”، وذهب الكأس الرابع للإمارات؛ حيث توج صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للهجن اليوم، الملاك الفائزين بالكؤوس الأربعة، ضمن المرحلة النهائية من المهرجان الذي انطلق في العاشر من أغسطس الجاري بتنظيم الاتحاد السعودي للهجن، وذلك على أرض ميدان الطائف لسباقات الهجن. وافتتحت المطية “العلا” لمالكها، صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، كؤوس الفئة الثانية المعتمد مشاركتها في المرحلة النهائية بتحقيق المركز الأول في الشوط الأول “الرئيسي” وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ مفتوح)، مسجلة توقيتاً بلغ 6:18.952 دقيقة. ونجحت المطية “الجليلة” لمالكها السعودي، عايض بن رفعان القحطاني المركز الأول في الشوط الثالث، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (بكار ـ عام) بتوقيت بلغ 6:16.173 دقيقة. وظفرت المطية “الجذاب” لمالكها السعودي، عوض صالح آل رزق بالمركز الأول في الشوط الرابع، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ عام) بتوقيت بلغ 6:08.158 دقيقة. ونالت المطية “مجمل” لهجن الرئاسة الإماراتية المركز الأول في الشوط الثاني، وكأس مهرجان ولي العهد للهجن (قعدان ـ مفتوح) بتوقيت بلغ 6:18.172 دقيقة. من جهة، حافظت المطية “شوق” لمالكها السعودي، سالم صالح المري، بالتوقيت الأفضل في منافسات فئة “اللقايا”؛ حيث ظفرت “شوق” بالمركز الأول في الشوط السابع خلال الفترة المسائية، مسجلة توقيتاً بلغ 6:00.822 دقيقة (بكار ـ عام). وشهدت فئة “الحقايق” إقامة 64 شوطاً، شارك فيها 2751 مطية، بواقع 1350 مطية في اليوم الأول، و1221 مطية في اليوم الثاني، قطعوا فيها مسافة 256 كلم بواقع (4 كلم) مسافة كل شوط. وتم تخصيص جوائز مالية تفوق قيمتها الإجمالية 56 مليون ريال، تمنح لملاك الهجن الفائزين بأشواط السباقات المتنوعة. وعزز المهرجان من تواجده على الصعيد الدولي بمشاركة كبيرة من ملاك الهجن في العالم العربي والدولي؛ إذ يهدف إلى تأصيل تراث الهجن وتعزيز الثقافة السعودية، فيما حقق المهرجان عوائد اقتصادية كبيرة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة تدعم الموروث التراثي، وتعزز الحفاظ عليه وتنميته، ما يعكس العمق الحضاري للمملكة.