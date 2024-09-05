الرياض: إغلاق 8 محلات ومصادرة 600 رتبة وشعارات عسكرية مخالفة

الرياض : البلاد

صادرت اللجنة الأمنية لمراقبة محال بيع وخياطة الملابس العسكرية بإمارة منطقة الرياض اليوم، أكثر من 600 رتبة وشعارات عسكرية، ومكينة تطريز شعارات عسكرية مخالفة لأنظمة بيع وخياطة الملابس العسكرية، إلى جانب إغلاق ثمانية محال مخالفة تعمل في خياطة الملابس العسكرية دون ترخيص.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية والرقابية التي تنفذها اللجنة الأمنية بشكل مستمر بناءً على توجيهات ومتابعة سمو أمير منطقة الرياض وسمو نائبه لضبط مثل هذه الممارسات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

مما يذكر أن الجولة التفتيشية نفذت بمشاركة وزارة الحرس الوطني، ووزارة التجارة، ورئاسة امن الدولة، وشرطة منطقة الرياض، وجوازات منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض، ومكتب العمل بمنطقة الرياض.