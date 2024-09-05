الرياضة الأميرة لولوة الفيصل تسلَّمت شُعلة الألعاب السعودية 2024 بجامعة عفت

جدة – هاني البشر

تسلّمت صاحبة السمو الملكي الأميرة لولوة الفيصل بن عبد العزيز ال سعود نائب رئيس مجلس الأمناء والمشرف العام على جامعة عفت، في مقر جامعة عفت اليوم، شعلة دورة الألعاب السعودية الثالثة 2024، من الرباع البارا لمبي سعيد الهوساوي، الذي حقق الميدالية البرونزية بغرب آسيا 2022 وذهبية دورة الألعاب السعودية 2022، وفضية دورة الألعاب السعودية الثانية ٢٠٢٣. وتناوب على حمل الشعلة لاعبة الدراجات داني سمباوي حاملة فضية دورة الألعاب السعودية 2023، والتي حققت خمسة ميداليات أسيوية في كأس اسيا للمضمار، و ثلاث ميداليات في الأولمبياد العربية للطريق وعشر ميداليات في البطولة العربية للمضمار و ميداليتين في الاولمبياد الخليجي وبطلة المملكة لعامين على التوالي في سباق فردي ضد الساعة في إطار الجولة الترويجية للشُعلة لانطلاق أكبر حدث رياضي وطني في المملكة. وثمَّنت سموّها ما يحظى به القطاع الرياضي من دعم واهتمام غير محدود من خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وهو ما جعلَ المملكةَ وجهةً رياضيةً للعديد من الفعاليات، بما يُحقق مستهدفات رؤية السعودية 2030.