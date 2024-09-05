الرياضة

الأخضر يختتم استعداداته لمواجهة أندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم

صحيفة البلادaccess_time2 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       5 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

اختتم المنتخب الوطني مساء  الأربعاء استعداداته لمواجهة منتخب إندونيسيا مساء اليوم الخميس على “ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة”، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.

ميدانيًا، أجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على “الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة ” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” بدأت بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات بعدها تمارين الكرات الثابتة قبل أن يجري تقسيمه من مجموعتين على نصف مساحة الملعب ، واختتمت الحصة التدريبية بتمارين الاطالة.

على صعيد متصل، شارك اللاعب “عبدالإله المالكي” في التدريبات الجماعية مع زملائه بعد اكتمال جاهزيته.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وإلى جانب منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين، إندونيسيا.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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