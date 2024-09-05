أمراء ومسؤولون يواسون أسرتي رضوان والإدريسي في فقيدهم المهندس عبدالله بكر رضوان

جدة – خالد بن مرضاح

واسى عدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين أسرتَي رضوان والإدريسي في وفاة المهندس عبدالله بكر رضوان عضو الجمعية العمومية بمؤسسة “البلاد للصحافة والنشر” وعضو اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية وعضو مجلس إدارة غرفة جدة سابقاً ، والذي وافته المنية (الخميس) الماضي، وصلي عليه في المسجد النبوي الشريف، ودفن في مقبرة بقيع الغرقد بالمدينة المنورة.

والفقيد زوج هدى إبراهيم الإدريسي، ووالد كل من: هاني، يوسف، أحمد، محمد، ومريم. وشقيق كل من: منى، سلوى، سمير، وسامي.



وقد توافد لمقر العزاء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير مشعل بن ماجد، والأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، والأمير عبدالعزيز بن متعب بن عبدالعزيز، وعدد من المعزين من رجال الأعمال والمسؤولين والأقارب والأصدقاء ، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتتلقى أسرة الفقيد العزاء في دارهم بحي الروضة شارع حائل،

“إنا لله وإنا إليه راجعون”.