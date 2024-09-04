الرئيسية
/
/
/
/
/
مانشيني: لقاء إندونيسيا صعب.. ونصحت سعود بالاحتراف
الرياضة

مانشيني: لقاء إندونيسيا صعب.. ونصحت سعود بالاحتراف

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       4 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

أكد الإيطالي روبيرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب الوطني السعودي، على صعوبة مباراة إندونيسيا في افتتاحية المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإندونيسي مساء غدٍ الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تضم مجموعتهما أيضًا منتخب استراليا واليابان والصين والبحرين.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي:” البدايات دائمًا صعبة ولكن هدفنا هو الفوز وحصد النقاط الثلاثة في بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات”.

وواصل:” المنتخب الإندونيسي تطور كثيرًا ولكن يجب أن نكون واثقين في أنفسنا وعلى قدرتنا في تحقيق الفوز”.

وعن أفضل مباراة له في قيادة المنتخب السعودي قال:” مباراة كوريا الجنوبية رغم الخسارة، قدمنا مستوى فنيا وبدنيا مميزا للغاية”.

وعن احتراف سعود عبدالحميد، قال: إنه أعطى رأيه فقط في الأمر حينما سأله اللاعب مؤكدًا أنه نصحه بالاحتراف، مشيرًا إلى أنه يجب تواجد عدد كبير من اللاعبين السعوديين في أوروبا؛ من أجل الوصول لما وصل له منتخبات اليابان وكوريا واستراليا.

واختتم تصريحاته:” حينما استفسر مني دي روسي مدرب روما عن سعود عبدالحميد أبلغته بأن اللاعب مميز على المستوى البدني وإمكانياته توهله للعب في أوروبا”.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *