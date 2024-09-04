مانشيني: لقاء إندونيسيا صعب.. ونصحت سعود بالاحتراف

البلاد- جدة

ويستضيف المنتخب الوطني نظيره الإندونيسي مساء غدٍ الخميس في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، حيث تضم مجموعتهما أيضًا منتخب استراليا واليابان والصين والبحرين.

وقال مانشيني خلال المؤتمر الصحفي:” البدايات دائمًا صعبة ولكن هدفنا هو الفوز وحصد النقاط الثلاثة في بداية المرحلة الأخيرة من التصفيات”.

وواصل:” المنتخب الإندونيسي تطور كثيرًا ولكن يجب أن نكون واثقين في أنفسنا وعلى قدرتنا في تحقيق الفوز”.

وعن أفضل مباراة له في قيادة المنتخب السعودي قال:” مباراة كوريا الجنوبية رغم الخسارة، قدمنا مستوى فنيا وبدنيا مميزا للغاية”.

وعن احتراف سعود عبدالحميد، قال: إنه أعطى رأيه فقط في الأمر حينما سأله اللاعب مؤكدًا أنه نصحه بالاحتراف، مشيرًا إلى أنه يجب تواجد عدد كبير من اللاعبين السعوديين في أوروبا؛ من أجل الوصول لما وصل له منتخبات اليابان وكوريا واستراليا.

واختتم تصريحاته:” حينما استفسر مني دي روسي مدرب روما عن سعود عبدالحميد أبلغته بأن اللاعب مميز على المستوى البدني وإمكانياته توهله للعب في أوروبا”.