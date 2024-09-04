الرياضة بعد ختــام الجولة الخامسة من الحدث العالمي.. تحديد المتأهلين إلى دور الـ16 في بطولة الماسترز السعودية للسنوكر

الرياض – هاني البشر

اختتمت أمس الثلاثاء منافسات الجولة الخامسة من بطولة الماسترز السعودية للسنوكر، والتي لُعبت بنظام الأفضل من 9 أشواط، وشارك فيها 16 لاعباً من المتأهلين عبر الجولات السابقة، بالإضافة إلى 16 لاعباً من أصحاب التصنيف الأعلى، ومن بينهم أسطورة السنوكر اللاعب الإنجليزي روني أوسوليفان، ومواطنه جود ترامب، المصنف الأول عالميًا. وافتتحت المنافسات من خلال 8 مباريات شهدت تنافسًا قويًا بين المشاركين، وانعكس ذلك من خلال المواجهة الأولى التي جمعت بين جود ترامب والصيني وو ييزي الذي نجح في التقدم بأربعة أشواط نظيفة، إلّا أن الإنجليزي استطاع تدارك الموقف، وتقديم مستوى مميز منحه الفوز في 5 أشواط متتالية، ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ16. وحقق الصيني جياو جودونج مفاجأة بتغلبه على المصنف الثاني عالميًا الأيرلندي الشمالي مارك ألين بنتيجة 5-1، وبذات النتيجة تفوق الأسكتلندي سكوت دونالدسون على الإنجليزي باري هوكينز، في حين حقق الإنجليزي شون مورفي فوزًا مقنعًا على الصيني يوان سيجون بنتيجة 5-2، وتمكن غاري ويلسون من الفوز على ديفيد جيلبرت في المواجهة الإنجليزية الخالصة بنفس النتيجة. وحضرت نتيجة 5-3 في ثلاث مواجهات، بداية بالمباراة التي تفوق فيها الأسترالي نيل روبرتسون على الإنجليزي مارك سيلبي، وبعد ذلك في المباراة التي تغلب فيها الإنجليزي جاك ليساوفسكي على الويلزي جاك جونز، بالإضافة إلى المباراة التي اختتمت الجزء الأول من المنافسات وكانت بين الإنجليزيين؛ علي كارتر وإيليوت سليسور الذي كانت له الغلبة في النهاية. وبدأت مواجهات الجزء الثاني من المنافسات عبر المواجهة التي شارك فيها الأسطورة روني أوسوليفان أمام الصيني لي بيفان، وسط حضور جماهيري كبير في الطاولة الرئيسية بالصالات الرياضية الخضراء، وقدّم الإنجليزي أداءً مميزًا وتغلب على بيفان بنتيجة 5-1 ليتأهل للدور القادم الذي سيواجه فيه الصيني جانغ أندا، فيما حجز بطل العالم الحالي الإنجليزي كايرن ويلسون بطاقة التأهل الأخيرة، بعد تغلبه بنتيجة 5-3 على الصيني ليو هونجيو. وتستمر منافسات بطولة الماسترز السعودية للسنوكر اليوم الأربعاء، من خلال مباريات دور الستة عشر، والتي تنطلق في تمام الساعة 2 مساءً.