الاتحاد يتأهل لنصف نهائي البطولة العربية لكرة الطاولة

البلاد- جدة

تأهل فريق نادي الاتحاد، اليوم الأربعاء، إلى نصف نهائي بطولة الأندية العربية الكرة الطاولة رقم 35 والتي تستضيفها مصر. جاء تأهل الاتحاد بعد الفوز على نظيره تجديف أسوان المصري بنتيجة (3/1). وتأهل للدور ربع النهائي الذي انطلق، اليوم الأربعاء، كل من: إنبي المصري والفحيحل الكويتي من المجموعة الأولى بالمركزين الأول والثاني على الترتيب، بينما تأهل الاتحاد بصدارة المجموعة الثانية والعربي القطري كوصيف. أما عن المجموعة الثالثة فصعد نادي ألعاب دمنهور بالمركز الأول، واحتل سار البحريني المركز الثاني، وأخيرًا حصد البحرين البحريني صدارة المجموعة الرابعة، بينما جاء تجديف أسوان بالمركز الثاني.