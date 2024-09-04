أخضر السلة يكسب قطر  في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره القطري 81-79 في اللقاء الثاني له في البطولة الخليجية لكرة السلة والذي اقيم اليوم الثلاثاء في عاصمة مملكة البحرين المنامة.
انتهى الربع الأول لصالح المنتخب القطري 18-15 ، وواصل المنتخب القطري تقدمه في الفترة الثانية 38 -30 , وانتهت الفترة الثالثة لصالحه 61-46 ، ولكن الفترة الرابعة شهدت عودة الاخضر فاستطاع ان يعادل النتجية 70-70 بعد أن كان متأخرًا بفارق 15 نقطة، ونجح في الوقت الاضافي إنهاء اللقاء لصالحة 81-79.
ويلعب الاخضر اليوم الأربعاء اللقاء الأخير في الدور التمهيدي أمام مستضيف البطولة منتخب البحرين عند الساعة 7.30 مساء.
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