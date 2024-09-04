الرياضة

أخضر السلة يكسب قطر  في ثاني مبارياته في البطولة الخليجية

صحيفة البلادaccess_time1 / ربيع اﻷول / 1446 هـ       4 سبتمبر 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد- جدة

فاز المنتخب السعودي لكرة السلة على نظيره القطري 81-79  في اللقاء الثاني له في البطولة الخليجية لكرة السلة والذي اقيم اليوم الثلاثاء في عاصمة مملكة البحرين المنامة.

انتهى الربع الأول لصالح المنتخب القطري 18-15 ، وواصل المنتخب القطري تقدمه في الفترة الثانية 38 -30 , وانتهت الفترة الثالثة لصالحه 61-46 ، ولكن الفترة الرابعة شهدت عودة الاخضر فاستطاع ان يعادل النتجية 70-70 بعد أن كان متأخرًا بفارق 15 نقطة، ونجح في الوقت الاضافي إنهاء اللقاء لصالحة 81-79.

ويلعب الاخضر اليوم الأربعاء اللقاء الأخير في الدور التمهيدي أمام مستضيف البطولة منتخب البحرين عند الساعة 7.30 مساء.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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