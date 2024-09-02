فُلك البحرية تستحوذ على أولى السفن المملوكة وتسميها “فُلك جدة”

جدة : البلاد

أعلنت شركة فُلك للخدمات البحرية إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، وواحدة من الشركات الناشئة الرائدة في المنطقة كمشغل للخطوط الملاحية المنتظمة وسفن الروافد، عن شراء أولى سفن الحاويات المملوكة والتي أطلقت عليها اسم “فُلك جدة”، والتي سيتم تسجيلها في ميناء جدة الإسلامي، بهدف تعزيز الربط البحري الإقليمي.

ويُشكل استحواذ شركة “فُلك البحرية”، على أولى سفنها المتخصصة في نقل الحاويات والتي تحمل العلم السعودي، خطوة نوعية من شأنها تعزيز القدرات البحرية اللوجستية لموانئ المنطقة، من خلال المساهمة في تحسين حركة التجارة الإقليمية، بما يتماشى مع طموحات المملكة بأن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.

تتميز “فُلك جدة”، التي تم بناؤها عام 2023، بتصميمٍ عصري وتكنولوجي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق أهداف الشركة المتمثلة في الاستدامة وكفاءة استهلاك الطاقة المتقدمة، وتعكس التزام شركة “فُلك البحرية” ببناء أسطول متطور ومتوافق مع أعلى المعايير العالمية.

وستساهم سفينة الحاويات “فُلك جدة”، في تعزيز الربط البحري وتمكين سلسلة التوريد الإقليمية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى خلق فرص العمل ودعم الأعمال التجارية. وسوف تدخل سفينة الحاويات، التي تصل سعتها إلى 1,868 حاوية نمطية، الخدمة في ميناء جدة الإسلامي، خلال فترة وجيزة.

مواصفات “فُلك جدة”: