الرياض : البلاد

أعلن اتحاد الغرف السعودية تشكيل مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية في دورته الجديدة (1446 – 1450هـ) وانتخاب هاشم بن معيض الزهراني رئيساً للمجلس، وكل من المهندس مروان بن محمد المطلق وعبدالله بن محمد البسامي نائبين للرئيس.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإقليمي لدول أوروبا الشرقية هاشم الزهراني أن تشكيل المجلس يشكل دفعة قوية لمسار العلاقات الاقتصادية بين المملكة ودول إقليم أوروبا الشرقية، وتمكين قطاعات الأعمال من الفرص الاستثمارية الواعدة، وتعزيز الشراكات التجارية.

وبيّن أن المجلس سيعمل على بحث سبل التعاون بين المملكة ودول أوروبا الشرقية في القطاعات المرتبطة برؤية 2030، وكذلك القطاعات المستهدفة في أجندة التعاون الاقتصادي لتلك الدول، خاصة أنها يمكن أن توفر للمستثمرين السعوديين فرصًا استثمارية واعدة في عدة قطاعات اقتصادية.

يذكر أن مجالس الأعمال تُعد تجمعات لأصحاب الأعمال من المستثمرين السعوديين ونظرائهم في الدول الأجنبية تعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية، وتسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية للمملكة مع دول العالم.