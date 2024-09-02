افتتاح الحركة المرورية على تقاطع طريق صفوى – المطار مع طريق أبوحدرية

الرياض : البلاد

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن الانتهاء من صيانة تقاطع طريق صفوى – المطار مع طريق أبو حدرية بطول 550 م، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق.

وأوضحت أنها حرصت على تنفيذ المشروع بأعلى معايير الجودة والسلامة، حيث شملت الأعمال رفع المنشأ العلوي للجسر بوزن إجمالي 4000 طن، واستبدال فواصل التمدد بطول 282م، بالإضافة إلى استبدال مساند التحميل وتركيب اللوحات الإرشادية والعلامات الأرضية، وكذلك تنفيذ 450 م2 من الدهانات لتحسين مستوى السلامة على الطريق.

وأشارت “هيئة الطرق” إلى أن المشروع سيسهم في تسهيل التنقل من المطار وإليه بما يتماشى مع أهداف إستراتيجية قطاع الطرق.

وأكدت الهيئة مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.