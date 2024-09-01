الفارس لخدمات الطيران والنمساوية للضيافة توقعان عقدا لتموين الوجبات الغذائية

القاهرة – البلاد

وقعت شركة الفارس لخدمات الطيران مع الشركة النمساوية للضيافة عقدا لتقديم الخدمات الغذائية لصالح عملاء شركة الفارس لخدمات الطيران ، وقام بتوقيع العقد محمود عبد الحميد شكري بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الفارس لخدمات الطيران حيث شهد مراسم توقيع العقد الكابتن وائل عباس المدير الإداري للشركة النمساوية ، وأوضح السيد عمرو فرحات مدير عام الشركة النمساوية الذي قام بتوقيع العقد أنه بموجب هذا العقد ستقدم الشركة جميع خدماتها الخاصة بالوجبات الغذائية لصالح عملاء شركة الفارس لخدمات الطيران بجميع المطارات المصرية

، وأشاد فرحات بما ستقدمه شركة الفارس لخدمات الطيران من خدمات للركاب في المطارات المصرية متمنيا لها التوفيق والنجاح حتى تتبوأ مكانتها بين الشركات العالمية والمحلية… بدوره أعرب شكري عن بالغ سعادته بتوقيع هذا العقد مؤكدا أن شركة الفارس لخدمات الطيران تمتلك خبرة كبيرة في مجال تقديم خدمات الطيران بداية من وصول الراكب إلى صالة المطار حتى الانتهاء من جميع إجراءات الدخول أو الصعود للطائرة ، وأشاد بالخدمات التي تقدمها الشركة النمساوية للضيافة.