الرياضة #كلنا_مع_الأخضر| حملة لدعم المنتخب قبل انطلاق التصفيات النهائية لكأس العالم 2026

الرياض – هاني البشر

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم السبت، حملة دعم للمنتخب الوطني الأول تزامنًا مع بدء مشواره في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، وهي الحملة التي تحمل شعار “#كلنا_مع_الأخضر”. وانطلقت الحملة بمشاركة أندية المملكة؛ من بينها أندية دوري روشن للمحترفين وأندية دوري يلو لأندية الدرجة الأولى للمحترفين وأندية دوري الدرجة الثانية. تأتي هذه الحملة ضمن مجموعة من الحملات لتحفيز الجماهير السعودية قبل أي استحقاق للمنتخب الوطني والذي يحظى دائمًا بمؤازرة جماهيرية سواء في المنافسات داخل أو خارج المملكة. ويستهل الأخضر مشواره في التصفيات يوم الخميس المقبل بمواجهة إندونيسيا، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة”. يذكر أن مجموعة الأخضر في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 تضم منتخبات اليابان، أستراليا، البحرين، الصين وإندونيسيا.