الرياضة الليجا الإسباني| ريال مدريد يستعد للتعويض أمام ريال بيتيس

البلاد- جدة

يستقبل ريال مدريد ضيفه ريال بيتيس مساء غد الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني. يحتل الفريق الملكي المركز الرابع برصيد 5 نقاط، بعد تعادله بصعوبة مع لاس بالماس الخميس الماضي. ولا يزال جمهور الملكي ينتظر أول هدف للفرنسي مبابي في الليغا، بعد أن فشل في التسجيل خلال أول ثلاث جولات، وهو ما لم يحدث له من قبل سواء مع موناكو أو باريس سان جرمان. بدوره، يبحث الفريق الأندلسي ريال بيتيس عن أول فوز بعد تعادلين وخسارة، لكن مهمته ستكون صعبة على أرض بطل الليغا.