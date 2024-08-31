الرياضة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات FIA محمد بن سليم سفيرًا للسياحة المستدامة لمنظمة السياحة العالمية

شراكة بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للسيارات لتعزيز السياحة الرياضية المستدامة بدر النهدي- جدة تعاونت منظمة الامم المتحدة للسياحة والاتحاد الدولي للسيارات (FIA) لتعزيز السياحة المستدامة على نطاق عالمي، حيث تمثل مذكرة التفاهم الجديدة بين الطرفين خطوة حاسمة إلى الأمام في الشراكة بين المنظمتين، حيث تسلط الضوء على التزامهما المشترك بتعزيز الممارسات المستدامة وزيادة الوعي بالتأثير الإيجابي للسياحة على الوجهات. من خلال الجمع بين الخبرة والنفوذ، تهدف الشراكة إلى استغلال قوة الأحداث الرياضية العالمية لدفع السياحة والنمو الاقتصادي والاستدامة. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم والأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي خلال الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في مونزا بإيطاليا.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي: “يوفر تقاطع الرياضة والسياحة إمكانات هائلة للتنمية المستدامة والنمو الاقتصادي وتعزيز التبادل الثقافي. شراكتنا مع عضونا المنتسب، الاتحاد الدولي للسيارات، هي خطوة حاسمة إلى الأمام لتحقيق هذا الإمكان.” من جانبه، قال رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم: “هذه الشراكة مع الأمم المتحدة تشهد على التزام الاتحاد الدولي للسيارات الراسخ بالسياحة المستدامة والمسؤولية الاجتماعية. من خلال مواءمة مبادراتنا العالمية مع مهمة الأمم المتحدة، فإننا لا نشجع فقط السفر المسؤول بل نضع أيضًا معايير جديدة للاستدامة في جميع أحداث الاتحاد الدولي للسيارات.”

على مدى 40 عامًا من العضوية المنتسبة مع منظمة الامم المتحدة للسياحة، خدم الاتحاد الدولي للسيارات ككيان رائد في مجال رياضة السيارات العالمية والسياحة المستدامة. تحت قيادة بن سليم، يشرف الاتحاد على بعض من أكثر أحداث سباق السيارات شهرة في العالم، بما في ذلك الفورمولا 1، التي تجذب ملايين المعجبين الدوليين وتعزز بشكل كبير السياحة المحلية في المدن المضيفة.

واعترافًا بمساهماته، تم تعيين رئيس الاتحاد الدولي للسيارات، محمد بن سليم، سفيرًا للسياحة المستدامة لمنظمة السياحة العالمية. يبرز هذا التعيين التزامه بدمج الاستدامة في أحداث رياضة السيارات والأنشطة المرتبطة بها، وتعزيز المبادرات التي تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة (SDGs) وتحسين مشهد السياحة العالمي.

وسيساهم التعاون بين منظمة الامم المتحدة والاتحاد الدولي للسيارات في تعزيز فهم الإمكانات التي تحملها السياحة الرياضية. مع قيمة تقريبية تبلغ 609 مليارات دولار، ونسبة نمو سنوي تبلغ 17.5%، تُعد السياحة الرياضية واحدة من أسرع القطاعات نموًا داخل صناعة السياحة، حيث ترتبط قطاعات السياحة والرياضة ارتباطًا وثيقًا بتأثيرهما الاجتماعي والثقافي وأدوارهما في التنويع الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. مع استمرار منظمة الامم المتحدة في تعزيز هذا المجال الديناميكي، سيعمل المؤتمر العالمي الثالث للسياحة الرياضية (مدريد، إسبانيا، 28-29 نوفمبر 2024) كمنصة رئيسية لدفع هذه المناقشات إلى الأمام. ومن المتوقع أن يلعب الاتحاد الدولي للسيارات دورًا نشطًا، حيث يقدم خبراته في مقدمة المناقشات حول الاستدامة والتنمية الاقتصادية والتعاون العالمي في مجال السياحة الرياضية.